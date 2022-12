Brescia, un miliardo per le tredicesime. Ma il 60% è già bruciato

Le tredicesime superano i livelli pre Covid, ma il rischio è che gran parte della gratifica natalizia venga «mangiata» dall'inflazione e dei rincari. Senza considerare quello che finisce all'Erario.

Dipendenti e pensionati bresciani riceveranno nelle prossime settimane (o hanno già ricevuto, nel caso di chi gode di un trattamento pensionistico) l'«extra» di fine anno, che spesso di trasforma in una boccata d'ossigeno in vista della corsa ai regali di Natale. Ma quest'anno, complici i prezzi che in dodici mesi sono schizzati verso l'alto con percentuali che non si registravano da decenni (+11,3% ad ottobre 2022 sullo stesso mese del 2021, secondo gli ultimi dati del Comune di Brescia), è possibile che non resti molto nelle tasche dei bresciani.

La media dell'importo è superiore al 2021

Il 60% rischia di fnire bruciato anche se la media pro-capite dell'assegno è superiore rispetto al 2021: considerando tutte le categorie di lavoratori, l'importo medio è di 1.451 euro, 31 euro in più in confronto a dicembre dell'anno precedente. Scende, però, il numero di occupati alle dipendenze, che passano da 449 mila a 442 mila (gli stessi del 2019): in totale, si parla comunque di un importo netto totale che, per i soli dipendenti, è di circa 641 milioni di euro (891 milioni se si considera la cifra lorda; le retribuzioni nette superano quota 8 miliardi di euro).

E se si sommano i pensionati (circa 325 mila in provincia, per 355 mila trattamenti pensionistici) il monte complessivo arriva ad un miliardo di euro. Guardando nel dettaglio dei vari settori economici, i 5 mila dipendenti del settore agricolo percepiranno in media 1.446 euro a testa, mentre i 28 mila impiegati nelle costruzioni e nel settore energetico si vedranno accreditati 1.420 euro pro-capite, la cifra più bassa a livello provinciale.

Il maggiore aumento per chi lavora nel manifatturiero

Chi godrà del maggiore aumento medio rispetto al 2021 sono le 176 mila persone in forza all'industria manifatturiera, con un importo che sale di 68 euro sull'anno precedente e arriva a 1.452 euro, ma l'extra natalizio più «corposo» è dei dipendenti del commercio e dei servizi (233 mila in provincia), con una cifra media che sfiora i 1.500 euro (1.491). Brescia resta sempre distante dalla media regionale: in Lombardia, l'importo medio è di 1.505 euro a lavoratore.

In Lombardia il più alto numero di beneficiari

A livello geografico, la regione che presenta il più alto numero di beneficiari della tredicesima mensilità è proprio la Lombardia: tra lavoratori dipendenti e pensionati, le persone interessate saranno quasi 6,2 milioni.Seguono i 3,25 milioni di percettori presenti nel Lazio e i 2,98 milioni residenti in Veneto. A livello nazionale, i beneficiari della gratifica natalizia sono 33,9 milioni, di cui 16,1 milioni di pensionati e 17,8 milioni di lavoratori dipendenti.

Secondo l'Ufficio Studi della Cgia di Mestre, in complesso gli italiani incasseranno un ammontare lordo pari a 46,9 miliardi di euro. Se a questo importo si sottraggono gli 11,4 miliardi di ritenute Irpef che finiranno nelle casse dell’erario, nelle tasche di lavoratori e pensionati rimarranno 35,5 miliardi netti: «Probabilmente, una buona parte di questa mensilità aggiuntiva sarà spesa per pagare, in particolar modo, le bollette di luce e gas, la rata del mutuo, il saldo dell’Imu della seconda abitazione, ma è altrettanto auspicabile che la rimanente parte venga utilizzata per rilanciare i consumi natalizi – sottolinea una nota della Cgia -. Una voce, quest’ultima, che ha un'incidenza molto importante sul bilancio annuale di artigiani e piccoli commercianti». •.