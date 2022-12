I bresciani all'estero sono sempre più giovani: ecco chi sono e dove vanno

Sono in prevalenza molto giovani, di età compresa tra i 18 ed i 34 anni; uomo e donna quasi in rapporto di parità, uno a uno; al 60 per cento stretti da un vincolo coniugale. È l’identikit essenziale dei 61.746 bresciani che vivono all’estero e sono iscritti all’Aire, acronimo appunto dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, solo Brescia città ne conta 10.498. La nostra provincia è al terzo posto in Lombardia, al primo figura Milano e non poteva essere altrimenti, fosse solo per il numero di abitanti della città metropolitana, ma al secondo si piazza Bergamo che ha invece meno popolazione, con 65.637 residenti all’estero. Significativo il numero dei minorenni che sono il 23,4 per cento, possibile conferma anche di una emigrazione stabile.

Il rapporto annuale

A fornire il quadro è la Fondazione Migrantes attraverso l’annuale rapporto sugli italiani nel mondo presentato di recente che offre utili indicazioni sulla consistenza del fenomeno migratorio degli italiani, tanto consistente che al 1° gennaio 2022 risultano iscritti all’Aire 5,8 milioni di connazionali, il dieci per cento dell’intera popolazione italiana. Numeri peraltro in difetto, perché non bisogna dimenticare tutti quelli che partono per progetti di studio o formazione che non hanno obbligo di registrazione all’Aire, ma pure chi è in situazione di irregolarità perché non ha ottemperato all’obbligo di legge di iscriversi.

Le principali mete

In generale l’ondata migratoria dell’ultimo anno ha privilegiato il continente europeo, con la Gran Bretagna al primo posto, seguita da Germani, Francia, Svizzera e Spagna, al settimo posto gli Usa. Negli ultimi 12 mesi l’emigrazione è cresciuta del 2,7% che diventa il 5,8% dal 2020. In valore assoluto si tratta di quasi 154 mila nuove iscrizioni all’estero contro gli oltre 274 mila residenti persi in Italia, un controcanto che purtroppo non accenna a finire.

Le permanenze all’estero sono lunghe, a conferma di scelte convinte: ciò è testimoniato dal 50 per cento iscritto all’Aire da oltre 15 anni; il 19,7% è sotto i 5 anni. Il resto si divide tra chi è all’estero da più di 5 anni ma meno di 10 (16,1%), e chi lo è da più di 10 anni ma meno di 15 (14,3%). La pandemia ci ha messo del suo, determinando un drastico calo del numero degli spostamenti, pari al 36 per cento dal 2020. C’è poi un fenomeno singolare ancora contenuto nei numeri, ma che gli esperti ritengono necessario tenere sotto osservazione: tra il 2012 e il 2020, degli oltre un milione e 194 mila stranieri divenuti italiani, sono quasi 107 mila quelli che hanno poi trasferito la residenza all’estero.

Effetto della globalizzazione

Il rapporto spezza infine una lancia a favore di una visione della migrazione che non è necessaria negativa, quando «la si considera solamente come svilimento e perdita e non nelle sue qualità positive di opportunità di incontro e di arricchimento reciproco con modelli culturali. I recenti flussi degli europei - ragiona il rapporto - e quindi anche degli italiani, è un movimento diverso maturato a seguito dei processi di globalizzazione del lavoro, delle economie, delle società. È questo il salto culturale che l’Italia (e non solo) è chiamata a compiere: interpretare la migrazione non come abbandono di cose, persone e luoghi, ma come spinta ad andare verso, senza farsi guidare da eccessivi entusiasmi, ma usando il timore dell’incertezza come leva di accoglienza di potenzialità positive».•.