Bresciani in vacanza: pronti a partire ma entro i confini

Un’Italia tutta da scoprire. Non solo le mete classiche ma soprattutto i borghi minori, magari di Toscana e Umbria ma come new entry; poi gli entroterra, le isole meno conosciute, i rifugi dell’alta montagna, le valli inedite. Infine le crociere, amatissime, speciali nell’immaginario collettivo. È questo per ora il movimento registrato dalle agenzie di vacanza bresciane che hanno iniziato a risollevarsi ma con fatica a fronte dell’assenza di destinazioni estere e lontane. Gli italiani stanno scaricando il green pass, non a tutti sono ancora chiarissime le regole, in molti soprattutto attendono quello europeo, poi si vedrà. Così gli addetti al settore devono aguzzare la fantasia e «proporre pacchetti italici sfiziosi» come afferma Barbara Chiodi da Brevivet. «Il primo viaggio di pellegrini sarà a metà luglio con il vescovo a Santiago, poi contiamo di riprendere Lourdes o Fatima dopo agosto, però anche i siti sono contingentati. Siamo ancora in fase di assestamento. Seguiamo le regole e cerchiamo di agevolare il più possibile la clientela. Per esempio tramite convenzioni con le farmacie per coloro che, non vaccinati, devono fare due tamponi, all’andata e al ritorno. Intanto, come tour operator proponiamo, oltre alla Sicilia barocca, la Sicilia di Montalbano, la Calabria dell’interno, il giro delle isole Pontine, Pantelleria, il Molise, il Friuli. Facciamo piccoli gruppi perché le norme fanno lievitare i costi e conviene essere in pochi per non raddoppiare le spese» dice. Quello dei costi è un tema che si lega immediatamente alla situazione del momento attuale: cresce la domanda, cresce in relazione al quello che c’è da pagare. «Speriamo che il Paese sappia cogliere bene questa occasione, le bellezze non mancano, vorremmo che si conti sulla qualità, non sui prezzi. Temiamo ancora la burocrazia, la scarsa modernizzazione e dinamicità» afferma Marco Copeta di Arnaldo Viaggi, presidente di Assoviaggi Confesercenti Brescia e Lombardia Orientale. Copeta, dal punto di vista della categoria, con aperture dei negozi spesso solo al mattino, conferma che vacanze esotiche non se ne vedono, al massimo Spagna e Grecia. Ed è chiaro che le prenotazioni casalinghe si possono effettuare agevolmente anche in proprio. Oltretutto, secondo quanto riferisce Copeta, «noi abbiamo maggiori complicazioni con le rinunce e aspettiamo che anche i nostri pullman passino dalla capienza del 50% all’80. La concorrenza di un Booking è forte». «Non è il 2019!» è il grido forte degli operatori. Che, però, appaiono più fiduciosi. Giugno è ancora un mese da toccata e fuga, ma luglio e agosto si avviano al sold out, sempre comunque rimanendo in Italia. Si vedrà poi come andranno le cose con il green pass europeo, per ora c’è solo attesa e, per chi ha già fatto la sua scelta, non ci sarà cambiamento. Sul tema delle assicurazioni interviene pure Angioletta Seretti della triumplina Emmebiesse Travel: «Dobbiamo provvedere alle assicurazioni per i normali problemi, che non sono scomparsi nel nulla, e per i problemi Covid» sottolinea. A suo avviso un altro nodo è quello di chi chiede un preventivo e poi rimanda: «Clienti abituati ai prezzi del mar Rosso o della Tunisia, con i chiari di luna attuali, scappano davanti a quelli dell’Italia, o anche di Grecia e Spagna ben rincarate». Emerge un buon giro invece dei voucher, allungati fino a 24 mesi e con la possibilità, per chi non può muoversi, di avere indietro il denaro tramite una lettera di manleva all’agenzia che recupera: «Altri lo riprendono aumentando il gettito e per noi va bene. Resta però la mancanza delle mete da favola, anche per gli sposi che, dopo avere rimandato per mesi il fatidico sì, devono chiudere nel cassetto il sogno di un viaggio di nozze da ricordare» aggiunge Seretti. Ribadisce il tutto Gianbattista Merigo di Amerigo Viaggi: «La paura fa rimanere in località vicine, c’è ancora confusione, la gente vuole essere sicura non solo di andare ma di poter tornare. Del resto si è fatto giustamente di tutto per far riprendere il nostro turismo. Però per noi è ancora dura. Le analisi di un network su 1500 agenzie hanno stimato un volume di affari nel primo semestre pari al 15% del pre pandemia».•.