Cade in montagna, turista bresciana in ospedale

Stava percorrendo il sentiero Cai che dal rifugio Tita Piaz porta a malga Colmaier (sulle Alpi Carniche, in Friuli) quando, intorno alle 13.45 di questo pomeriggio, è caduta rimanendo ferita alla testa e ad una gamba. L'escursionista, una quarantenne bresciana in vacanza a Sauris (in provincia di Udine) è riuscita a contattare la centrale operativa del Soccorso alpino che ha subito attivato i soccorsi. La donna, che nella caduta ha riportato un trauma cranico e la fuoriuscita della rotula, è stata recuperata a 1.400 metri di altitudine da due squadre di tecnici soccorritori che le hanno prestato i primi soccorsi. Una volta stabilizzata l'escursionista bresciana è stata caricata in ambulanza e trasportata all'ospedale di Tolmezzo. Poco prima a chiedere l'intervento del Soccorso alpino era stato un altro escursionista bresciano di 33 anni pure lui in vacanza in Friuli Venezia Giulia. L’escursionista stava compiendo la traversata delle Ponze, ma nei pressi della cresta ha deviato dalla traccia di sentiero finendo in un canalino sopra dei salti di roccia in un’area esposta in prossimità di forcella Fusine fra la Ponza e la Veunza. Rimasto bloccato, il 33enne ha così chiesto l'intervento dei soccorritori. Il recupero non è stato semplice: in quota c’era una discreta turbolenza che ha reso più complicato il lavoro degli uomini del Soccorso alpino. L’equipe sanitaria è stata sbarcata ai laghi di Fusine dove i soccorritori della stazione di Cave del Predil hanno fatto campo base ed è stato imbarcato invece un soccorritore a supporto del tecnico di elisoccorso. È stato infatti necessario per raggiungere in sicurezza l’escursionista attrezzare una sosta con chiodi e trapano sulla cresta alla quale ancorarsi per recuperarlo in un punto favorevole alla verricellata. Quest’ultima proprio a causa del vento forte non è stata semplice ma è stata resa possibile grazie alla abilità del pilota e dell’equipaggio stesso. Una volta recuperato il 33enne è stato portato a valle per essere visitato dopo la brutta avventura vissuta