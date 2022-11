Elezioni regionali, Calenda scuote il Pd: «Moratti no e Casini sì?»

Sulla strada che porta verso le elezioni regionali tra il centrosinistra e il Terzo polo si è consumata l’ennesima giornata di discussioni, attacchi e fughe in avanti che non hanno portato soluzioni né un nome condiviso da contrapporre al governatore uscente Attilio Fontana, oltre che all’altra sfidante Letizia Moratti. Così la proposta del sindaco di Bergamo Giorgio Gori vorrebbe riportare al centro il dibattito politico prevedendo un candidato alla presidenza della Lombardia indicato dal Pd e Letizia Moratti come vice.

Questa per Gori «sarebbe la soluzione più efficace», con un ticket con un nome tra quelli in campo tra cui ancora Cottarelli, Maran o Del Bono, con Moratti capace di andare a prendere voti nel centrodestra: «Sicuramente prenderemmo più voti della somma delle nostre due coalizioni», ha rimarcato Gori. Discorso completamente diverso se Moratti sarà la candidata alla presidenza perché «il Pd si aprirebbe in due come una mela. Sicuramente - ha spiegato Gori - non sono io ad avere pregiudizi nei confronti di Moratti ma conosco molto bene il mio partito. Quella comunità non reggerebbe a una candidatura Moratti, non se nasce in questa maniera. E sono convinto poi che almeno la metà dei nostri elettori non la sosterrebbe al voto».

Come dire che se il Terzo Polo punta a un'alleanza con il Partito Democratico, bisognerebbe togliere il nome dell'ex vice di Attilio Fontana dal tavolo e ripartire da zero. «Magari per arrivare alle primarie di coalizione che includano anche Moratti - si è augurato Gori -. Spero che vengano fatte le primarie entro Natale per dare comunque una finestra di visibilità al candidato o alla candidata».

La proposta di Gori, però, arriva alla fine di un giornata aperta sui social dall’attacco frontale di Carlo Calenda. «Da Beatrice Lorenzin a Pierferdinando Casini, persone che stimo e rispetto, il Pd ha dimostrato di saper candidare, addirittura nelle sue liste, ex avversari che si sono allontanati dalla deriva sovranista della destra. Francamente non vedo differenze rispetto a Letizia Moratti - ha rimarcato il leader di Azione -. E' assurdo pensare che non si possa lavorare con Letizia Moratti in Lombardia, mica è una pericolosa estremista. Si tratta di pregiudizio ideologico. Conte bloccava le Ong e ci puoi lavorare, con Moratti no? Puoi candidare Di Maio che ti ha detto che rubavi i bambini e non puoi fare un accordo con Moratti? - ha aggiunto Calenda riferendosi al PD -. Noi non siamo come la sinistra».

Chiaro quanto l’aut aut di Vinicio Peluffo, segretario PD Lombardo, rivolto sia ai suoi compagni di partito che ai possibili gregari di coalizione: «Il mandato dell'assemblea regionale di domenica scorsa è chiaro: no alla Moratti candidata Presidente e l'impegno a costruire la coalizione più larga possibile per battere la destra. Dopo aver sondato alcune personalità, abbiamo proposto come soluzione il metodo delle primarie di coalizione, ma nella riunione delle forze civiche e politiche di centrosinistra non è stato ancora raggiunto un accordo in tal senso.

Se qualcuno pensa che la strada della coalizione sia da abbandonare per una corsa solitaria del PD si pone in netta contraddizione con quello deciso insieme. Se la priorità per qualcuno è diventata il congresso regionale del PD dico che non è il tema oggi ma, come sempre, ne discuteremo negli organismi dirigenti e collegiali, a partire dalla direzione già convocata per lunedì». Non solo: «Se Maran vuole le primarie a prescindere dalla coalizione, gli chiedo di confrontarsi negli organismi dirigenti e collegiali dove lo abbiamo deciso insieme - ha aggiunto Peluffo -. Abbiamo la grande occasione di battere la destra. Tutte le persone che vogliono contribuire al progetto devono mettersi nell'ottica di farlo insieme».