Campagna vaccini l’obiettivo è chiudere entro il 13 settembre

Ad agosto la Lombardia rimarrà «aperta per ferie» con i centri vaccinali attivi 7 giorni su sette per somministrare un milione di dosi in 30 giorni. Ad annunciarlo Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al Welfare della Regione, nel corso dell'incontro con la stampa con il presidente Attilio Fontana, l'assessore Pietro Foroni, il commissario Guido Bertolaso e il direttore generale Welfare Giovanni Pavesi. «L'andamento della campagna vaccinale mostra la Lombardia ai vertici mondiali, siamo quinti dopo Gran Bretagna, Israele, Danimarca e Belgio grazie all'impegno straordinario di migliaia di donne e uomini e al senso civico dei nostri concittadini - ha ribadito Moratti -. Visto il clima olimpico, dico che siamo in zona medaglia: puntiamo a scalare ancora la classifica per conquistare la migliore posizione possibile. Come? Con un impegno che non verrà meno neppure ad agosto». (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola