Cantieri in via Veneto e ristori, flop delle domande presentate dai commercianti

Solo 44 di cui 36 le ammissibili per un totale di 90 mila euro sui 200 mila stanziati. E per via X Giornate riconosciuti 59 mila euro su 70 mila a disposizione

A fronte di uno stanziamento di 200 mila euro, approvato dalla Giunta comunale in fase di variazione di bilancio dedicato ai negozi che insistono sul perimetro interessato dai lavori di riqualificazione di via Vittorio Veneto, ne verranno erogati solo 90 mila. Poche, infatti le domande pervenute alla Loggia: 44 in tutto, delle quali 36 ammissibili e finanziabili con 2.500 euro, 5 non ammissibili perché presentate in forma non conforme ai requisiti del bando. Infine, tre domande sono state presentate dagli stessi richiedenti in forma doppia (con riferimento a un’unica unità).

Numeri inaspettati che l’assessore al Commercio Valter Muchetti e la responsabile servizio promozione della città ed eventi Claudia Bosio riconducono a più di una motivazione. «Nonostante il mese di tempo a disposizione qualcuno probabilmente non ha risposto al bando - spiegano -, inoltre potrebbe esserci stata una discordanza tra le banche dati che abbiamo consultato e la realtà dei fatti, più di un negozio infatti può presentare più di un codice Ateco nonostante l'attività sia una sola, mentre in altri casi forse c’è stato un po’ di timore da parte di alcuni commercianti che hanno qualche insoluto con Inps, Inail e tributi del Comune. Il nostro invito, invece è di presentare sempre domande di questo tipo perché il contributo va direttamente a copertura dei pagamenti inevasi». Per fare un esempio: nel caso in cui il debito con l’Inps ammontasse a mille euro, 1.500 verranno erogati direttamente al commerciante, la restante parte verrà liquidata direttamente all’ente pensionistico

Il Comune di Brescia ha diffuso anche i dati sulle domande di contributo a favore delle medie, piccolo e micro imprese del settore del commercio, ristorazione, artigianato e servizi interessate dai cantieri di via X Giornate. Sono state 33 quelle risultate ammissibili e finanziabili.

A ogni singola impresa di via X Giornate è stato assegnato un contributo di duemila euro mentre per ogni singola impresa di via Trieste (da piazza Paolo VI a via X Giornate), via Bevilacqua (da piazza Paolo VI a via X Giornate), Galleria Duomo, via della Posta e via IV Novembre il contributo è stato pari a mille euro. Sono stati stanziati 70mila euro in spesa corrente e sono stati riconosciuti contributi per 59mila euro. Le risorse provengono da uno stanziamento approvato dalla Giunta comunale in fase di variazione di bilancio (anno 2022). A oggi sono già state liquidate 27 domande mentre sei risultano in corso di liquidazione.