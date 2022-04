Cantine under 35: la Lombardia si conferma dinamica e vivace

Sono oltre 200 le imprese vitivinicole gestite da giovani under 35 in Lombardia. È quanto emerge da un’analisi della Coldiretti regionale su dati registro imprese in occasione della degustazione di vini organizzata dai giovani imprenditori a casa Coldiretti a Vinitaly, con una selezione dei prodotti delle nuove generazioni di viticoltori provenienti da tutta Italia, tra cui anche il Lugana. Ai giovani titolari di impresa – precisa la Coldiretti regionale - si sommano poi tutti quei ragazzi e ragazze che lavorano nelle vigne e nelle cantine delle aziende agricole di famiglia. In Italia – afferma la Coldiretti - sono oltre 5.500 i giovani under 35 che possiedono una vigna, dove sono spesso impegnati a produrre vini di alta qualità. In pratica, a livello nazionale un giovane agricoltore su 10 possiede una vigna, che è la coltivazione più diffusa nelle aziende condotte da under 35. Secondo il rapporto del Centro Studi Divulga, quasi una cantina under 35 su tre (31%) esporta all’estero i propri prodotti contro il 20% della media generale delle aziende vitivinicole italiane. E i giovani in vigna sono anche quelli che sembrano reggere meglio la crisi scatenata dal conflitto in Ucraina, con il 53% che dichiara di avere una situazione economica soddisfacente contro il 43% del totale nazionale. Nonostante ciò – continua la Coldiretti – oltre un giovane su due (52%) dichiara comunque di aver registrato un calo delle vendite. Altri numeri: le aziende agricole dei giovani possiedono una superficie superiore di oltre il 54& alla media, hanno un fatturato più elevato del 75% della media e il 50% di occupati per azienda in più. Una presenza che ha di fatto rivoluzionato il lavoro nelle campagne italiane dove il 70% delle imprese giovani opera in attività multifunzionali, che vanno dalla trasformazione e vendita aziendale del vino all’enoturismo fino alla vinoterapia. Un’opportunità resa possibile dalla legge di orientamento per l’agricoltura (la legge 228/2001), fortemente sostenuta da Coldiretti che ha rivoluzionato il lavoro nei campi allargando i confini dell’imprenditorialità agricola e aprendo a nuove opportunità occupazionale. «Grazie alla loro vivacità e dinamicità imprenditoriale – spiega Davide Lazzari, viticoltore di Capriano e delegato di Giovani Impresa Coldiretti Brescia – i giovani agricoltori riescono a sviluppare idee originali e progetti innovativi che guardano al futuro in un’ottica di rinnovamento e sostenibilità. Occorre continuare a investire sull’attrattività del settore agricolo attraverso il ricambio generazionale, investendo nella formazione e abbattendo gli ostacoli burocratici».•.