Capitale della Cultura 2023: la presentazione al Teatro Sociale

In diretta dal Teatro Sociale di Brescia la presentazione alla città del dossier “Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023”, un documento di 150 pagine (per consultarlo CLICCARE QUI) che racconta il lavoro progettuale svolto in questi mesi. Il dossier, presentato ieri al Teatro Sociale di Bergamo, è stato approvato nei giorni scorsi dalle due giunte comunali . Lunedì 24 gennaio lo schema del documento era stato sottoposto ai due Consigli municipali, riuniti in seduta congiunta per la prima volta nella loro storia. Il tema scelto dai due capoluoghi è «La città illuminata», tema che si svilupperà su 4 indirizzi diversi: la cultura come cura, la città-natura, il patrimonio nascosto e la città che produce e inventa.

LA VISIONE

Brescia e Bergamo, terre di patrimoni condivisi, terre di lavoro e industriosità, di solidarietà e di cura. Due anime in una che, nei tempi bui della pandemia, hanno illuminato il percorso – difficoltoso e tortuoso – della resistenza. Oggi come ieri. E che, insieme, vogliono ripartire all’insegna di nuovi ed estesi processi di cooperazione. Città aperte alla “luce della ragione e alla brillantezza di una creatività unita al sapere scientifico e tecnologico” che nel 2023 saranno Capitale Italiana della Cultura. Cultura quindi non solo come produzioni letterarie e artistiche, ma come scienza, tecnica, formazione, educazione, ricerca, sapere informale e visionarietà imprenditoriale, nei loro specifici processi e ancora più nelle loro reciproche connessioni.

IL DOSSIER - “LA CITTA’ ILLUMINATA -

Un progetto che va oltre i limiti geografici, ridisegnando i confini delle città in quelli di un’area metropolitana “possibile e futura”. Se Brescia e Bergamo, con loro province, fossero considerate come un’unica area urbana, figurerebbero come numero di abitanti al 4° posto dopo Milano, Napoli e Roma. Entrambe, inoltre, hanno dei tassi di crescita della popolazione tra i più alti della Lombardia e dell’Italia negli ultimi 60 anni e, per numero di imprese registrate nei comuni, si collocano al 5° posto in Italia, prime nel settore manifatturiero come numero di imprese e addetti. I dati sono riportati nel dossier “Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023” protagonista, questo pomeriggio, al Teatro Sociale. Un documento di circa 150 pagine che spiega la visione dietro al progetto di capitale unica della cultura, pratiche e aree di progettazione, governance, budget, piano marketing e comunicazione. Un dossier che è stato presentato al Ministero della Cultura e sarà di riferimento per i portatori di interessi locali e nazionali.

IL PALINSESTO

Dopo la condivisione del dossier, a partire dall’estate entrerà nel vivo l’azione di diffusione del palinsesto al pubblico locale, nazionale, internazionale e tra i potenziali sponsor. Si tratta di un palinsesto corposo di eventi destinato ad incrementare sensibilmente i flussi turistici, determinare durature legacy istituzionali e motivare visioni e immaginari nel territorio. Un piano corposo e anche complesso considerando che, solo per il capitolo “Accessibilità” sarà necessario coordinare le biglietterie per consentire a residenti e turisti di pianificare agevolmente le loro scelte e attivare una piattaforma di eventi online con un calendario unificato per comunicare, su base quindicinale, le opportunità offerte. A tutto ciò si aggiunge un progetto di mobilità dedicata vista la distribuzione degli eventi sui territori.

