Caro energia: gli agricoltori vanno in piazza da Brescia a Palermo

Mentre i prezzi per le famiglie corrono, i compensi riconosciuti agli agricoltori e agli allevatori non riescono neanche a coprire i costi di produzione. Il balzo dei beni energetici si trasferisce a valanga sui bilanci delle imprese agricole, che sono costrette a vendere sottocosto. Una situazione insostenibile, che mette a rischio le forniture alimentari del Paese garantite da 740 mila imprese agricole che non hanno mai smesso di lavorare durante la pandemia ed ora sono strozzate dalle speculazioni.

È la denuncia di Coldiretti che, dopo avere lanciato più volte l’allarme, si prepara a scendere in piazza. Allevatori e agricoltori con animali al seguito lasceranno le campagne domani dalle ore 9 per un’«invasione» delle città. A cominciare da Roma con il presidente nazionale, il bresciano Ettore Prandini, fino a Brescia con il presidente Valter Giacomelli.

L’obiettivo è salvare l’agroalimentare e difendere l’economia, il lavoro ed il territorio. In provincia di Brescia l’appuntamento è dalle 9 in piazza Duomo – angolo Prefettura: nel corso della mattina non mancheranno azioni a sostegno delle proposte di Coldiretti per garantire il giusto prezzo con la lotta alle speculazioni, assicurare liquidità alle imprese e sbloccare gli interventi fermati dalla burocrazia ma anche i progetti concreti per cogliere le opportunità che vengono dall’agricoltura con le fonti energetiche rinnovabili, dal biogas al fotovoltaico sui tetti di aziende e stalle.

Gli agricoltori per le operazioni colturali, ha spiegato l’associazione negli scorsi giorni, devono affrontare rincari fino al 50% per il prezzo del gasolio necessario per le normali attività nei campi; a questo si aggiunge l’impennata del costo del gas, utilizzato per la produzione dei fertilizzanti. «Serve un deciso intervento per contenere la bolletta energetica nelle campagne e garantire continuità della produzione», ha affermato il presidente Prandini nel precisare che occorre anche «responsabilità da parte dell’intera filiera alimentare con accordi tra agricoltura, industria e distribuzione per garantire una più equa ripartizione del valore per salvare aziende agricole e stalle».•.