Casa e bonus 110%: una doppia guida dai notai bresciani

Il Consiglio notarile di Brescia arriva in soccorso dei cittadini e lo fa aiutandoli ad affrontare alcuni argomenti sensibili e di estrema attualità. Due in particolare: i bonus fiscali legati al mondo immobiliare definito più in generale «Superbonus 110%», e le fideiussioni necessarie nel caso in cui si voglia acquistare una casa «su carta», ancora cioè da costruire. «Il Consiglio nazionale - spiega Claudio Mor, da febbraio presidente del Consiglio notarile bresciano - ha redatto una guida incentrata su tutte le facilitazioni fiscali che il Governo ha introdotto di recente per cercare di dare un'iniezione di fiducia e un prezioso sostegno al settore edilizio, per lungo tempo costretto a vivere in una condizione asfittica». Un vademecum (online gratuitamente sul sito www.notariato.brescia.it) «costantemente aggiornato», elaborato in sinergia con le associazioni dei consumatori, «utilizzando uno stile semplice e incisivo», e pensato con lo scopo di «imprimere nella memoria di chi lo consulta, nozioni e concetti» fondamentali per districarsi nel complesso universo normativo. Un metodo «quasi didattico e scolastico, con qualche salutare ripetizione», utilissimo ad affrontare «le difficoltà interpretative e i costanti interventi sulle norme» dei molteplici bonus rivolti alla rigenerazione del patrimonio immobiliare. La seconda iniziativa (sempre consultabile sul sito del Consiglio notarile di Brescia) trova la sua essenza nella tutela dei privati alle prese con l'acquisto di una casa, «esistente» solo su un progetto. Documenti stilati dal Comitato regionale notarile della Lombardia, sul contenuto minimo della fideiussione necessaria per i contratti preliminari degli immobili da costruire: «L'obiettivo - spiega il presidente - è di dare strumenti che possano garantire la protezione dell'acquirente attraverso una polizza fideiussoria, consegnata dal costruttore, che preveda la restituzione degli anticipi e di tutte le somme indicate sul contratto preliminare».