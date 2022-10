Caso Moratti: Olimpiadi sempre più distanti. Sala: «No a ruoli politici»

Letizia Moratti resta fra i papabili per la carica di amministratore delegato della Fondazione Milano-Cortina, che guiderà i Giochi Olimpici e Paralimpici del 2026 in Lombardia e Veneto. Il nome del vice presidente della giunta di Attilio Fontana è stato inserito nella rosa che verrà presentata al neo ministro dello Sport Andrea Abodi. Sulla candidatura, però, è stata durissima l'opposizione del sindaco di Milano Giuseppe Sala, che ancora ieri mattina si è espresso senza mezze parole. «Nulla contro la persona, ma non possiamo scegliere per un ruolo operativo una figura politica», ha rimarcato.

Il caso Moratti lascia aperte due questioni

Se Moratti che con l'Ad Inter Alessandro Antonello e il presidente Milan Paolo Scaroni resta in cima al borsino- non dovesse passare, nella rosa per Abodi ci sono anche Diana Bianchedi, che fa già parte della Fondazione (è direttrice del Progetto Giochi) e un altro imprenditore di successo come il fondatore di Technogym Nerio Alessandri, romagnolo.

Non tramontata neanche l'ipotesi dell'Ad di Sky Europe Andrea Zappia. Anche dopo le smentite arrivate dalla diretta interessata e da Palazzo Chigi, il caso Letizia Moratti come possibile nuovo amministratore delegato di Milano-Cortina continua a far discutere e lascia aperte due questioni: quella del candidato del centrodestra alle prossime regionali in Lombardia (con Moratti e l'attuale governatore Attilio Fontana) in gara, e quella del Ceo della fondazione che si deve occupare delle Olimpiadi invernali. Il vicepresidente lombardo non è stata nominata numero uno della fondazione che si occupa dell'organizzazione dei giochi invernali del 2026, ma qualcuno nei giorni scorsi «ci ha provato» così come ha confermato lo stesso Sala. «Tra soci della Fondazione Milano-Cortina ci siamo già sentiti e le idee tra di noi sono abbastanza chiare - ha detto il sindaco milanese -. La palla adesso è in mano al ministro Abodi che dovrà confrontarsi con la premier. C'è una rosa di nomi, io penso e non solo spero che in settimana il nome arriverà».

Sala è combattivo: "La politica non può passare sopra la testa di tutti e delle regole"

Sala ritiene quindi «tramontato» il nome di Letizia Moratti come ad della Fondazione. «Nulla contro la persona, ma non possiamo scegliere per un ruolo operativo una figura politica - ha ripetuto -. Alla fine Moratti, come lo sono io, siamo figure politiche, quindi è un problema di scelta di campo. Il metodo che hanno usato, se ci hanno provato come io penso, è stato un metodo un po' barbaro, senza rispetto per il consiglio di amministrazione. Se questi sono i segni di una politica che pensa di passare sopra alla testa di tutti e sopra le regole devono sapere che io sono combattivo su queste cose». Di più. «Con Letizia Moratti comunque ci siamo sentiti e ci vedremo - ha detto Sala - i rapporti con lei sono buoni e rispetto agli ex sindaci di Milano io non posso e non voglio che portare rispetto, ci mancherebbe altro».

E in Lombardia resta aperta la sfida tra Fontana e Moratti

Ad avere pensato che invece «è una bella idea» è stato Fontana, secondo cui la sua vice potrebbe avere l'esperienza giusta e le capacità per questo incarico, come già ha dimostrato quando, da sindaco, ha fatto arrivare Expo 2015 a Milano. Comunque per Fontana si è trattato solo «di un'ipotesi» di cui nessuno degli amministratori che fanno parte della Fondazione è stato messo al corrente e di cui non si è mai discusso. Ora però, dopo il polverone politico e le smentite, resta aperta in Lombardia la sfida tra Fontana e la sua vice Moratti, che sembra convinta a correre anche senza il supporto dei partiti di centrodestra e che starebbe già lavorando ad una sua lista civica. E la confusione verso Lombardia 2023 rimane sempre alta. •.