Ciclabile Bergamo-Brescia, finanziamento al giro di boa: ecco il progetto

La ciclovia Bergamo-Brescia è finanziata per metà. Costa 18 milioni di euro la pista che le due città puntano ad inaugurare per la tarda primavera dell’anno prossimo. Ma con i 3 milioni del ministero stanziati ora dal Ministero il conto arriva a 9 milioni. Infatti in cassa c’erano già i 6 milioni della Regione Lombardia. La certezza di quest’ultimo contributo pubblico, che era stato anticipato all’inizio dell’anno da alcuni parlamentari della Lega, è arrivata per decreto, a firma del ministro del Turismo Massimo Garavaglia.

Il progetto della ciclovia culturale oltre ad essere legato alla capitale della cultura, è considerato di importanza strategica per il rilancio del turismo lombardo in chiave di ripartenza post Covid: «Un percorso pensato per diventare il collegamento non solo ideale tra le due città che saranno le Capitali della Cultura 2023 - sottolinea l’assessore regionale Giulia Terzi -. I 3 milioni del Ministero si aggiungono ai 6 milioni di euro già stanziati da Regione Lombardia per il progetto che è stato elaborato in occasione dell’attribuzione ai due capoluoghi del titolo congiunto». Dal punto di vista operativo, già nel 2021 il Comune e la Provincia di Brescia hanno sottoscritto un protocollo di intesa.

Il tracciato progettuale si sviluppa per 76 km attraverso i territori di 27 comuni e delle 2 province, interessando il terminal aeroportuale di Orio Al Serio e gli ambiti della Franciacorta e del Lago d’Iseo e intercettando i centri storici e i siti di interesse. «Con la ciclovia vogliamo andare oltre l'interconnessione "dolce" tra le due province - conclude Terzi -. Attraverso questa ciclovia, infatti, cittadini e turisti potranno riscoprire il territorio e i tesori ambientali, paesaggistici e storici che rendono Bergamo e Brescia degne di diventare Capitali della Cultura 2023». Un percorso di circa 76 chilometri che si snoda tra due siti Unesco: le mura di Bergamo Alta e Santa Giulia a Brescia.

Riprende il tracciato già individuato dall’itinerario ciclabile nazionale e regionale «Pedemontana Alpina», si sviluppa andando a intercettare centri storici o siti di interesse culturale, borghi e parchi, ville e sistemi museali, luoghi di valenza enogastronomica. A questi 76 km se ne aggiungono quasi altrettanti fuori dal tracciato, e che consistono in anelli culturali, ambiti di interesse che si trovano a poca distanza, e facilmente raggiungibili in bicicletta. La ciclabile occa 27 comuni, interessando il terminal aeroportuale di Orio Al Serio e i vigneti della Franciacorta, costeggiando il sud del Lago d’Iseo. Un progetto che si affianca al Cammino , altro e nuovo link tra le due province.•.