Consiglio comunale a Palazzo Loggia>>> Segui la diretta

E' iniziata a Palazzo Loggia la seduta del Consiglio comunale di Brescia. All'ordine del giorno l'affidamento in house alla società Centro Sportivo San Filippo Spa della gestione delle strutture sportive per il periodo 2022-2047 (relazione del sindaco Del Bono) l'approvazione della convenzione di durata decennale con la Provincia di Brescia e i sistemi bibliotecari della Rete bibliotecaria bresciana per l'integrazione dei servizi (relatrice Laura Castelletti). E ancora: l'aggiornamento del Piano comunale di emergenza della Protezione Civile sul quale relazionerà l'assessore Valter Muchetti. Tra le mozioni presentate dai consiglieri di opposizione, quella dell'utilizzo del 15% dei dividendi A2A per abbattere il costo delle bollette di energia, il sostegno agli universitari e all'Associazione nazionale alpini. Si parlerà poi del Taser alla Polizia Locale, del Museo della Scienza, della carenza dei medici di base e del rilancio del commercio in città. Sul nostro sito la diretta in streaming dal sito Youtube del Comune di Brescia.