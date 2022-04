Covid-19, i dati delle ultime 24 ore: meno malati gravi

Diminuiscono i posti occupati in terapia intensiva in Lombardia

Sono 11.666 i nuovi positivi al Covid in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso: il 12,4% rispetto al totale dei tamponi effettuati, che sono stati 93.356. Aumentano i ricoverati per Coronavirus negli ospedali lombardi (1.159), 52 in più rispetto a ieri, mentre diminuiscono i malati gravi, visto che gli spazi occupati in terapia intensiva sono 39, sei in meno di ieri.

Sono 18 i decessi delle ultime 24 ore, per un totale complessivo di 39.347 morti nelle ultime 24 ore. La provincia lombarda maggiormente colpita è quella di Milano, con 3.709 casi, dei quali 1.611 nel capoluogo, seguita da Brescia con 1.499 casi, Varese con 1.125, Monza e Brianza con 1.019. Le province meno colpite sono quelle di Lodi (177 casi) e Sondrio (123).