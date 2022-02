Covid, i due anni che cambiarono la vita di Brescia

Sono passati due anni dalla sera del 24 febbraio 2020, quando arrivò la notizia del primo tampone positivo nel bresciano, a Pontevico, quattro giorni dopo Codogno. Il 29 febbraio poi la prima vittima a Cigole delle 4.693 contate in due anni di pandemia in tutta la provincia. L'angoscia che il virus proveniente da Wuhan si diffondesse divenne ben presto una tragica realtà.

L'impatto sulla Lombardia e in particolare su Brescia dove i positivi totali sono arrivati ad essere 270.897 (un bresciano su 4) è stato terribile: nei primi tre mesi di pandemia il 50% dei decessi per Covid registrati in Italia è lombardo e risiede tra la provincia e la bergamasca. E anche nel secondo anno di pandemia il Covid a Brescia ha portato lutti, sofferenze fisiche, psicologiche e sociali, è diventato un fardello, a volte quasi impossibile da sopportare, per medici, infermieri e personale sanitario che l'hanno combattuto coraggiosamente nelle corsie degli ospedali, nelle terapie intensive, nei luoghi di cura, nelle residenze per anziani fin dentro le case degli ammalati, pagando un prezzo altissimo, in non pochi casi pagando con la loro stessa vita.

Pesante è stato l'impatto sull'economia, con attività chiuse, disoccupazione e l'emergere di nuove povertà, Salatissimo è stato anche il conto pagato dal Sistema Sanitario Regionale. Ma il 2021 è stato anche l'anno della speranza portata dal vaccino. Una speranza che si è dimostrata ben fondata e oggi il bresciano (dove è stato attivo il più grande hub d’Europa) può vantare i migliori dati epidemiologici, nonostante l'onda pandemica della variante omicron, ancora un volta per prima e più pesantemente del resto del paese.

L'adesione altissima che colloca la Lombardia al vertice mondiale per percentuale della popolazione coperta con dose booster e con un 94% dei cittadini con almeno una dose di vaccino. A Brescia il 78 per cento degli abitanti si è vaccinato, il 63 per cento ha fatto la terza dose. Nessuno è stato escluso e ora il futuro è sempre più «bianco», lontano dalla zona rossa di due anni fa. •.