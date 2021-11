La pandemia non vuole rallentare e la quarta ondata prosegue nella sua corsa facendo segnare 286 nuovi positivi in 24 ore e 2.649 isolamenti domiciliari solo sul territorio di Ats Brescia. A questi numeri si aggiunge un nuovo decesso a Nave di una donna di 88 anni che porta il totale a 4.119 croci dall’inizio della pandemia. Agli Spedali Civili sono in risalita, nell’ultima settimana, il numero di ricoveri di pazienti positivi Covid: ieri erano 84 i pazienti ricoverati, di cui 7 in terapia intensiva. Stabile invece l’afflusso di pazienti Covid al Pronto Soccorso (14 accessi nella giornata di giovedì), con un contemporaneo lieve calo di accessi di pazienti non Covid (113 pazienti). L’incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti è salita a 110,9 con una media di 198 positivi al giorno nell’ultima settimana. Sono stati 2.209 i nuovi casi di Covid in Lombardia nelle ultime 24 ore a fronte di 115.036 tamponi effettuati con un tasso di positività dell'1,9% (giovedì era all'1,6%). (...)

