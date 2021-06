Covid, 211 mila over 12 pronti a vaccinarsi. Prenotazioni al via dalle 23 di stasera

Dalle ore 23 di oggi tutti i lombardi appartenenti alla fascia 12-29 potranno prenotare la propria vaccinazione. Lo comunica la vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare, Letizia Moratti. «Potranno accedere al portale di Poste - ha spiegato Moratti - tutti coloro che hanno già compiuto i 12 anni. Come indicato da Aifa a questo target di popolazione sarà somministrato il vaccino Pfizer. L'inizio della possibilità di prenotarsi a partire dalle 23 è motivato dall'allargamento del target ai 12 anni e non ai 16 come precedentemente previsto». In Ats Brescia sono 210.963 i vaccinabili e di questi 22.776 hanno già ricevuto la prima dose (10,79%).

Nel Bresciano, nel frattempo, si sono registrati 55 nuovi casi e un decesso. Dati in linea con quelli di maggio quando in provincia ci sono stati 3.016 casi per Ats Brescia. In isolamento domiciliare rimangono 1.376 persone mentre i guariti sono saliti a 91.928 in Ats Brescia a cui si aggiungono gli 8.277 camuni. Sono 461 i nuovi casi di contagio da coronavirus in Lombardia nell'ultimo giorno, mentre i decessi ammontano a 9. I tamponi effettuati sono stati 35.716, per un tasso di positività dell'1,2%.

I nuovi guariti-dimessi sono 807. Diminuiscono di 14 unità i ricoveri in terapia intensiva, a 220, mentre i ricoveri negli altri reparti salgono di 22 unità a 1.073. Tra le singole province si registrano 123 casi nel Milanese, di cui 53 a Milano città, 120 in provincia di Varese, 55 a Brescia, 42 a Monza Brianza, 33 a Como, 19 a Pavia, 18 a Mantova, 12 a Bergamo e Sondrio, 9 a Lecco, 4 a Cremona e nessuno a Lodi. Numeri che indicano la strada verso la zona bianca e il taglio delle restrizioni. •.