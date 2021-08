Covid, 63 nuovi casi. In calo in Lombardia il tasso di positività

Il bollettino Covid della Regione Lombardia registra 63 nuovi casi nelle ultime 24 ore in provincia di Brescia, in calo rispetto alla giornata precedente (82).

In Lombardia con 34.547 tamponi effettuati, sono 504 i nuovi positivi in Lombardia. Il tasso di positività è in calo allo 1,4% (ieri 1,8%). Diminuiscono i ricoveri in terapia

intensiva (-1, 41) mentre aumentano negli altri reparti (+5, 314). I decessi sono 3 per un totale complessivo di 33.875 morti in regione dall’inizio della pandemia.

Per quanto riguarda le province, sono 136 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano di cui 46 a Milano città, 96 a Varese, 63 a Brescia, 61 a Mantova, 36 a Pavia, 32 a Bergamo, 21 a Cremona, 17 a Como, 12 a Sondrio 10 a Lodi, 0 a Lecco e a Monza e Brianza: 0.