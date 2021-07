Covid, a Brescia 11 nuovi casi positivi in 24 ore

In Lombardia i nuovi casi di contagio da Covid sono più che raddoppiati: 215 (ieri erano 100) a fronte di 31.272 tamponi effettuati (lo 0,6%). Un decesso. Lo comunica la Regione Lombardia nel bollettino sull'andamento della pandemia.

Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-1) e nei reparti (-16). Salgono a 75 i nuovi casi di Covid-19 rilevati in provincia di Milano, di cui 47 in città, secondo i dati della Regione Lombardia. Non c'è nessun nuovo contagio nelle province di Lecco e Monza-Brianza. Quanto alle altre province, a Bergamo e a Brescia sono 11 i positivi, a Como 7, a Cremona 18, a Lodi 13, a Mantova 8, a Pavia 6, a Sondrio uno e a Varese 33.