Covid, a Brescia 528 nuovi casi. Da domani le somministrazioni di Novavax

Sono 528 i nuovi casi Covid registrati in provincia di Brescia nelle ultime 24 ore secondo il bollettino giornaliero diffuso dalla Regione. Con 61.166 tamponi effettuati è di 4.408 invece il numero di nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia, con un tasso stabile al 7,2%. Il numero dei ricoverati diminuisce sia nelle terapie intensive (-5, 98) che nei reparti (-84, 1.103). Sono 19 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 38.537. Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 1.404 casi, a Bergamo 318, a Como 266, a Cremona 208, a Lecco 119, a Lodi 73, a Mantova 216, a Monza e Brianza 356, a Pavia 228, a Sondrio 81 e a Varese 434.

Intanto, stamattina la struttura per l’emergenza governativa anti Covid ha consegnato anche in Regione Lombardia il vaccino Novavax. A darne l’annuncio è il vicepresidente della Regione e assessore al Welfare, Letizia Moratti. «Ci sono state consegnate 174mila dosi - afferma in un post su Facebook - La metà di questo approvvigionamento sarà tenuta di scorta per la seconda somministrazione che andrà effettuata entro tre settimane dalla prima. Da domani inizierà pertanto la somministrazione nei centri dedicati».