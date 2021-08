Covid, a Brescia 72 nuovi casi positivi in 24 ore

Significativo aumento dei casi Covid in Lombardia. I nuovi positivi secondo i dati forniti dal Ministero della Salute sono 756, in salita rispetto a ieri quando erano stati 664. Numero che giunge a fronte di 47.650 tamponi processati e che produce un tasso di positività pari a 1,58%, leggermente in calo rispetto alle 24 ore precedenti. Stabili a 1 i decessi, 394 i guariti; crescono di 361 gli attualmente positivi portando il totale a 12.816. Lieve incremento dei ricoverati nei reparti ordinari, 259 (+11), stabili le terapie intensive a 35 con 1 ingresso. In isolamento domiciliare vi sono infine 12.522 persone. A Brescia i nuovi casi sono stati 72 in 24 ore.