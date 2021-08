Covid, a Brescia 75 casi. Incidenza oltre 38

L’onda lunga della pandemia non risparmia la fine del mese di agosto e a Brescia fa segnare altri 75 casi positivi. Un aumento costante e continuo che anche ieri ha interessato prevalentemente chi ha tra 25 e i 49 anni (42 casi) egli under 18 (11). Agli Spedali Civili rimangono 45 ricoverati, 3 sul Garda, e uno alla Poliambulanza e agli Istituti ospedalieri bresciani. In terapia intensiva, invece, sono sei i pazienti seguiti a Brescia città, mentre gli isolamenti domiciliari rimangono stabili a 928 (tre in più rispetto a venerdì). L’incidenza dei positivi ogni 100 mila abitanti è risalita a 38,9 dopo aver toccato il minimo intorno al 21 agosto (30,2) con il 19 per cento in più di casi negli ultimi sette giorni e una media di 69 casi giornalieri. Con 43.598 tamponi effettuati sono stati invece 540 i nuovi casi in Lombardia, con il tasso di positività in calo all'1,2% (ieri 1,6%). Calano i ricoveri sia in terapia intensiva (-2, 42) che nei reparti ordinari (-2, 331). (...)

