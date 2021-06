Covid, a Brescia giugno si chiude con 12 nuovi casi

Con 32.346 tamponi effettuati, sono 129 i nuovi casi in Lombardia con il tasso di positività stabile allo 0,3%. Scendono sotto quota 300 i ricoveri che continuano a calare sia in terapia intensiva (-1, 51) che negli altri reparti (-30, 218). I decessi sono due per un totale complessivo di 33.780 morti in regione dall’inizio della pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 29 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano, di cui 16 nel capoluogo, 18 a Varese, 17 a Monza e Brianza, 12 a Brescia, 8 a Lodi, 6 a Bergamo e a Cremona, 5 a Como, 3 a Pavia, 2 a Sondrio e 0 a Lecco.