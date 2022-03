Covid, a Brescia ricoveri ancora in calo. I nuovi casi sono 918

Ancora in lieve calo i ricoveri Covid agli Spedali Civili: in un comunicato l'Asst rende noto che sono 102 i posti letto occupati, di cui 7 in terapia intensiva. Frena anche l’afflusso di pazienti Covid al pronto soccorso (16 accessi nella giornata di ieri), stabili gli accessi di pazienti non Covid (134 pazienti).

Resta però alto, se pure in diminuzione, rispetto alla giornata precedente, il numero dei nuovi casi a Brescia: 918 nelle ultime 24 ore.

In Lombardia a fronte di 68.151 tamponi effettuati, sono 8.555 i nuovi positivi (12,5%) nelle ultime 24 ore. Stabili i ricoverati nelle terapie intensive (58), crescono lievemente quelli negli altri reparti di cura del coronavirus (+14, 858). I decessi 26 per un totale di 39.026 dall’inizio della pandemia. Lo rende noto la Regione. I nuovi casi per provincia sono a Milano 2.893 di cui 1.415 in città, a Bergamo 553, a Brescia 918, a Como 519, a Cremona 261, a Lecco 325, a Lodi 143, a Mantova 344, a Monza e Brianza 767, a Pavia 454, a Sondrio 123 e a Varese 853.