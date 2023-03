Covid, Bonometti smentì Fontana: «Gli chiesi di non istituire la zona rossa»

L'ex presidente Confindustria Lombardia: «Regione Lombardia era d’accordo con noi nel non istituire le zone rosse ma nel limitare le chiusure alle sole aziende non essenziali»

Emergono nuovi dettagli dell'inchiesta della Procura di Bergamo sulle prime settimane di gestione dell'epidemia da Covid 19 e della mancata istituzione della zona rossa in provincia di Bergamo che avrebbe provocato migliaia di morti. Tra gli indagati anche l'ex premier Giuseppe Conte, l'ex ministro della Salute Roberto Speranza e il governatore Attilio Fontana.

Proprio quest'ultimo, secondo quanto emerso negli scorsi giorni, nel suo colloquio del 29 maggio in Procura a Bergamo, avrebbe dichiarato di «non avere ricevuto pressioni» rispetto alla zona rossa, e di non avere «mai parlato con nessun rappresentante di Confindustria».

«Sì glielo ho chiesto», avrebbe invece dichiarato ai pm Marco Bonometti, ex presidente di Confindustria Lombardia, il 3 giugno 2020. Bonometti rispondeva agli inquirenti che gli domandavano se avesse «chiesto al Presidente della Lombardia» Attilio Fontana «di farsi parte attiva a non far istituire zone rosse ma solo di limitare le chiusure alle attività non essenziali». Nel verbale di 5 pagine, con al centro la mancata zona rossa in Val Seriana, l’industriale bresciano ha detto che «Regione Lombardia era d’accordo con noi nel non istituire le zone rosse ma nel limitare le chiusure alle sole aziende non essenziali».