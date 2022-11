Covid, parla in direttore di Ats Brescia: «Fa meno paura, ma serve cautela»

Sebbene scomparso dalla narrazione governativo-mediatica il Covid non è affatto scomparso dalla quotidianità. «Tutti i giorni registriamo i nuovi casi positivi e effettivamente sono sempre numeri alti - Claudio Vito Sileo direttore generale di Ats Brescia - si raggiunge, per il territorio di Ats Brescia, anche una media di 800/1000 nuovi positivi al giorno. Questo come media ma di settimana in settimana il trend varia: questa settimana stiamo notando un aumento rispetto alla settimana scorsa. Oggi abbiamo 190 ricoverati per Covid di cui circa 100 al civile, solo 3 o 4 in terapia intensiva e questo vuol dire che il virus, nella variante prevalente della Omicron 5, circola e fa anche delle vittime».

Sebbene non debellato, il Covid è stato reso meno offensivo e ciò che ha inciso fortemente nella riduzione della pericolosità del virus secondo Sileo «è stata la capacità degli esseri umani di proteggersi, attraverso due modalità, da un lato quella naturale: molte persone hanno avuto il contatto con il virus sviluppando così una propria immunità; dall’altro lato grazie ai vaccini, nel loro ciclo completo di due dosi a quelle di richiamo. Ci sono due tipi di immunità: quella degli anticorpi che è quella più immediata, però pare che si sviluppi un’immunità cellulo-mediata più duratura nel tempo e che dà quindi una memoria immunologica».

Anche per quel che riguarda la campagna vaccinale il Bresciano non è andato male: «Abbiamo già fatto 111 mila vaccinazioni di quarte dosi, più 8 mila prenotati, quindi siamo intorno a circa 120 mila cittadini, su un totale di 770 mila persone che ha fatto le prime due e la terza – informa il direttore di Ats - non sono numeri bassissimi: il 45% degli over 80 ha fatto la quarta dose. Se poi scendiamo nelle fasce d’età allora i numeri si abbassano, c’è netta spaccatura tra giovani e over-60 e over-80 in particolare. Abbiamo anche più di duemila quinte dosi, 1300 fatte e 700 prenotate, riservate a tutti gli over-60 che abbiano fatto la quarta dose da almeno 120 giorni o che abbiano contratto da più di 120 un’infezione Covid».

Il punto fondamentale oggi è quindi trovare un equilibrio nella convivenza con il Covid-19, un equilibrio che, in questo momento, secondo Sileo è stato trovato. Occorre però ancora cautela, soprattutto in un momento in cui sono decaduti gli obblighi e i divieti. Secondo Sileo «è bene avere sempre con sé la mascherina e avere attenzione ad utilizzarla in situazioni in cui c’è bisogno di proteggere sé o gli altri, come in posti dove ci sono anziani o fragili, nelle Rsa, ma anche nelle riunioni di famiglia».

E a scuola? Sileo è ottimista: «Il dato epidemiologico è incoraggiante: non abbiamo assolutamente un incremento di casi positivi in ambito scolastico. Se nella classe c’è un caso di positività c’è obbligo di tenere mascherina per almeno 10 giorni: quindi l’obbligo non è del tutto scomparso».

A proposito della gestione della positività, di isolamento e tampone di uscita, il direttore ricorda: «Dal punto di vista scientifico, la maggiore contagiosità si ha nelle prime fasi, addirittura quando non ci sono sintomi evidenti. Al quinto giorno di positività la possibilità che la persona positiva si contagiosa è nettamente inferiore rispetto ai primi momenti quindi più andiamo avanti, meno senso c’è, dal punto di vista preventivo e di efficacia, per l’isolamento domiciliare. Ripeto: dobbiamo imparare a convivere con il Covid e nessuno si isola per l’influenza. Normalizzare la situazione Covid vuole anche dire avere quelle attenzioni che abbiamo per tutte le altre malattie infettive per via aerea dove non esiste l’isolamento. È ovvio che se fossimo ancor più vaccinati di quello che siamo oggi e il virus non variasse così come varia, questa misura potrebbe essere abolita».

Infine Sileo offre una valutazione tecnica e non politica sul reintegro dei medici no vax, mettendo al centro l’aspetto deontologico, etico e morale: «È corretto che un professionista della sanità si professi ufficialmente, addirittura davanti ai suoi pazienti, scettico o contrario alle vaccinazioni? - si domanda il direttore generale di Ats -.È anomalo che un professionista si faccia promotore di un valore negativo e non positivo dal punti di vista scientifico». •.