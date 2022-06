Covid, calano ancora i ricoveri in terapia intensiva

Sono 120, anche per effetto del minor numero di tamponi contabilizzati, i nuovi casi Covid in provincia di Brescia nelle ultime 24 ore, in netto calo rispetto ai 323 della giornata precedente.

In Lombardia sono 893 i casi Covid registrati, a fronte di 9.983 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo l’8,9%. Scendono ancora i ricoverati nelle terapie intensive dove si registrano tre dimessi, che portano il totale dei posti letto occupati a livello regionale a 31. Crescono invece di 9 i ricoverati nei reparti, dove i letti occupati sono in totale 485. Lo riferisce il quotidiano bollettino sulla situazione epidemiologica regionale. Ieri i contagiati lombardi erano 1.856 con tasso di positività al 9,86%. Nelle ultime 24 ore i morti sono 13 (ieri 2), che portano il totale complessivo da inizio pandemia a 40.601 decessi.

La maggiore incidenza del Coronavirus si riscontra nella Città Metropolitana di Milano, dove i positivi odierni sono 342 di cui 192 a Milano città. I casi nelle province lombarde sono a Bergamo: 28; Brescia: 140; Como: 40; Cremona: 28; Lecco: 14; Lodi: 9; Mantova: 27; Monza e Brianza: 92; Pavia: 58; Sondrio: 6; Varese: 57.