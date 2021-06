Covid, crollano i nuovi positivi E la variante Delta non fa paura

Dodici nuovi positivi (la metà con una età che va dai 25 ai 49 anni) e 4 nuovi ricoveri. La pandemia rallenta la sua corsa e indica la fine dell’emergenza con dati che avvicinano sempre di più la quota zero mentre agli Spedali Civili rimangono 21 ricoverati, 10 sul Garda, 3 in Poliambulanza e 2 agli Istituti ospedalieri bresciani. E neppure la variante indiana riaccende la paura visto i dati che da Ats Brescia definiscono «sotto controllo»: a ieri sono 20 i casi genotipizzati e 2 in corso di validazione. I casi sono stati individuati a Bagnolo, Orzinuovi, Montichiari, Corzano e Pavone. Insomma una diffusione a macchia di leopardo che non preoccupa. L'Istituto superiore di sanità stima che il livello di contagiosità di questa variante sia del 40-60% maggiore della mutazione inglese ma i vaccini reagiscono bene proteggendo dall’eventuale contagio avvenuto con la variate Delta. Con 26.438 tamponi effettuati, sono 119 i nuovi casi in Lombardia con il tasso di positività allo 0.4% (ieri 0. (...)

