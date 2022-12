Covid e influenza, tutti in coda per l'open day vaccinale a Poncarale

Il Covid e l'influenza preoccupano ancora i bresciani. Almeno, a giudicare dall'affluenza registrata questa mattina all'open day organizzato dagli Spedali Civili all'hub vaccinale di Poncarale.

Nelle prime due ore e mezza sono state 350 le vaccinazioni effettuate tra antiCovid e antinfluenzale. Molti gli anziani che hanno approfittato l'occasione e qualche bambino e ragazzo, meno rispetto al primo open day del 27 novembre.

La referente di oggi al centro vaccinale, Deborha Pezzola, invita tutti quanti ad effettuare la profilassi per proteggere se stessi e gli altri.

E' ancora possibile prenotarsi sui portali della Regione

Chi volesse prenotarsi può utilizzare i canali on line della Regione inserendo i dati sul portale vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it oppure prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it. Quest'anno, lo ricordiamo, la profilassi è gratuita per tutte le categorie.

Vengono offerte le disponibilità per data, comprese quelle nelle farmacie che hanno aderito alla campagna e che tuttavia non erogano l'antinfluenzale a chi non l'ha mai ricevuto prima: questi utenti dovranno recarsi dal loro medico di base oppure ai centri vaccinali.