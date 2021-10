Covid e terza dose: a Brescia già prenotati 3 mila over 60

La pandemia prosegue la sua corsa e non accenna a tregue neppure davanti alla campagna vaccinale che vede oltre il 93 per cento dei bresciani che ha effettuato almeno la prima dose. Così nelle ultime 24 ore sono stati 51 i nuovi positivi scoperti in provincia con la fascia di età tra i 25 e i 49 anni che rimane la più a rischio. L’incidenza è tornata a 29,1 casi ogni 100 mila abitanti, con una media di 52 contagiati nell’ultima settimana. Con 96.377 tamponi effettuati è di 513 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività che sale allo 0,53%. In lieve calo il numero di ricoverati in terapia intensiva (-1,48), mentre è in aumento nei reparti (+11, 312). Non si registrano decessi: non accadeva dal 16 ottobre scorso. Il totale dei morti da inizio pandemia è di 34.145. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola