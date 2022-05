In lieve risalta il dato dei nuovi positivi al Covid nel Bresciano nelle ultime 24 ore, 384 (contro i 349 della giornata precedente). In Lombardia invece con 31.778 tamponi effettuati è di 2.742 il numero di nuovi casi registrati, con un tasso di positività stabile all’8,6% (come ieri). Il numero dei ricoverati cala nelle terapie intensive (-2, 32) e nei reparti (-59, 720). Sono 27 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 40.480.

Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 993 casi (di cui 456 in città), a Bergamo 201, a Brescia 384, a Como 140, a Cremona 57, a Lecco 58, a Lodi 73, a Mantova 86, a Monza e Brianza 249, a Pavia 155, a Sondrio 33 e a Varese 197.