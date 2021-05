Covid, la pandemia frena: 2 morti e 102 casi di positività

Due nuovi decessi in Vallecamonica e 102 casi positivi in provincia. I numeri della pandemia indicano come l’emergenza stia battendo in ritirata. È presto per ipotizzare il «giorno contagi zero» ma la luce in fondo al tunnel pare essersi stabilizzata indicando finalmente una via di uscita concreta dopo un anno di sofferenza e paura. In questo senso gli isolamenti domiciliari sono scesi a 2.790 con 88.786 guariti. La riduzione del numero di ricoveri di pazienti positivi Covid agli Spedali Civili conferma questa tendenza con 126 posti letto occupati, di cui 19 in terapia intensiva. Stessa tendenza per l’afflusso di pazienti Covid al Pronto Soccorso (4 accessi nella giornata di ieri) e un incremento di pazienti non Covid (143 pazienti). Nelle ultime 24 ore in Lombardia si sono registrati 788 casi di Covid-19, di cui 46 «debolmente positivi», e 30 morti. Dall'inizio dell'epidemia i decessi salgono a quota 33.235. I tamponi processati sono stati 33.979 (di cui 14.365 molecolari e 19. (...)

