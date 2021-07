Covid, la variante alza l’incidenza a 10,8

Un decesso dopo un mese senza vittime e venti casi positivi: a Brescia la pandemia rallenta ma non si ferma e sotto la spinta della variante Delta (circa il 40 per cento dei tamponi positivi) torna a far salire le statistiche. Così l’incidenza nel Bresciano torna a superare i 10 punti (10,8) ogni 100 mila abitanti con una media di 22,3 casi negli ultimi 3 giorni. Intanto da ieri in Lombardia è attiva la «Reciprocità vaccinale interregionale», la somministrazione dei richiami anti Covid-19 ai turisti di tutte le fasce d'età. «In base agli accordi definiti con la Struttura commissariale per l'emergenza Covid - hanno confermato dalla regione - i turisti che trascorrono un periodo di vacanza di almeno 15 giorni in Lombardia e che hanno già effettuato la prima dose in un'altra Regione, possono prenotare il richiamo del vaccino anti Covid-19 presso uno dei centri vaccinali lombardi». Tutto accedendo alla piattaforma regionale di prenotazione all'indirizzo www.prenotazionevaccinicovid. (...)

