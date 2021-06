Covid, negli ospedali 9 ricoverati in 24 ore

Un decesso e 48 nuovi casi: Brescia festeggia il 2 Giugno con la consapevolezza che la fine della pandemia sembra più vicina anche grazie alla campagna vaccinale aperta ai 220 mila over 12. Così, mentre agli Spedali Civili si sono registrati solo 3 nuovi ricoveri, uno in Franciacorta, due in Poliambulanza e 3 agli Istituti ospedalieri bresciani, in terapia intensiva agli Spedali Civili rimangono 6 persone, 4 sul Garda e una Franciacorta. Con 40.748 tamponi, sono 519 i nuovi casi in Lombardia, con un tasso di positività stabile all'1.2%. Sono in calo sia i ricoveri in terapia intensiva (-13, 207) sia negli altri reparti (-71, 980). Sono 10 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 33.630 morti in regione. Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 149 contagi, 67 a Bergamo, 57 a Varese, 48 a Brescia, 37 a Mantova, 33 a Monza, 27 a Como e Sondrio, 26 a Pavia, 10 a Cremona e Lodi, 9 a Lecco. In regione sono 6.143. (...)

