Mascherine in ospedale e Rsa, la Lombardia conferma l'obbligo

La cabina di regia epidemiologica di Regione Lombardia, che si è riunita oggi su disposizione della vicepresidente ed assessore al Welfare, Letizia Moratti, ha dato l’indicazione di mantenere l’uso della mascherina per chi lavora o accede alle strutture sanitarie e sociosanitarie della Regione.

L'appello al Governo: seguite il nostro esempio

“Prendo atto dell’autorevole parere espresso da virologi, immunologi ed epidemiologi di chiara fama internazionale e mi auguro – spiega Moratti – che il Consiglio dei Ministri di oggi si esprima a riguardo seguendo la linea indicata anche dai nostri esperti". Dalla cabina di regia, in considerazione del contesto e dell'attenzione a Covid e influenza, è arrivata l'indicazione di mantenere l’ utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie - cioè mascherine almeno chirurgiche - nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, con particolare attenzione ai visitatori, ai lavoratori e alle situazioni di utenti in attesa di prestazioni, come ad esempio sale di attesa ambulatoriali e pronto soccorso.

Nuovo invito a vaccinarsi

La direzione Welfare richiama l’autonomia delle direzioni sanitarie tuttavia raccomanda di attenersi al consiglio anche per facilitare l’accessibilità alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali e la tutela del personale stesso.

“La Cabina di Regia – conclude la vicepresidente – ha ricordato anche l’importanza e l’efficacia delle vaccinazioni, anti-Covid e antinfluenzale, per la prevenzione delle malattie infettive, in particolare negli operatori sanitari. Un appello a proseguire con le vaccinazioni che ribadisco e rilancio a tutti i cittadini, come fatto in più occasioni nelle settimane passate.”