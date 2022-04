Covid, nel Bresciano 784 casi in più nelle ultime 24 ore

Sono 6.229, di cui 42 debolmente positivi, i nuovi casi di Covid-19 registrati in Lombardia a fronte di 48.897 tamponi eseguiti. In base ai dati comunicati oggi dal Ministero della Salute nelle ultime 24 ore sono stati 29 i morti per un totale dall’inizio della pandemia di 39.626. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 36, uno in più rispetto ai dati di ieri, mentre quelli negli altri reparti sono 1.105 contro i 1.126 sempre di ieri. In generale i nuovi casi sono calati in quanto, sempre ieri, i contagiati sono stati 8.598 su 67.713 tamponi. Il tasso di positività, invece, rimane stabile al 12,7 per cento. Riguardo alla situazione provincia per provincia, il primato va sempre a Milano con +1.965 casi rispetto al giorno precedente, seguono Brescia (+784), Varese (+585), Monza e Brianza (+544) e Bergamo (+455), Como (+407), Pavia (+360) e Lodi (+81).