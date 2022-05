Covid, risalgono i contagi: a Brescia sono 1.175

Aumentano nuovamente i contagi Covid a Brescia: nelle ultime 24 ore sono 1.175 quelli registrati in provincia. Sono invece 9.481 i nuovi casi registrati in Lombardia, a fronte di 62.163 tamponi effettuati,il 15,2%. Sale ancora il tasso di positività rispetto al 14,7% di ieri, quando i contagiati lombardi erano 2.351 su 15.979 tamponi processati. Tornano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive, dove oggi si contano 2 dimessi, per un totale di posti letto occupati a livello regionale pari a 36. Scendono di 8 i ricoverati in area medica, dove i posti occupati sono 1.086.

Nelle ultime 24 ore i decessi sono 34 (ieri 21) che portano i decessi complessivi da inizio pandemia a 40.186. La maggiore incidenza del virus si registra nella Città Metropolitana di Milano, dove i casi sono 2.947, di cui 1.130 a Milano città. Nelle altre province lombarde i positivi di oggi al coronavirus oggi sono Bergamo: 843; Brescia: 1.175; Como: 594; Cremona: 349; Lecco: 433; Lodi: 206; Mantova: 422; Monza e Brianza: 828; Pavia: 541; Sondrio: 172; Varese: 697.