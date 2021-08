Sono 671 i nuovi positivi al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia con 41.476 tamponi effettuati (1,6%). A Brescia sono 89 i nuovi contagi.

Invariato in regione il numero di pazienti in terapia intensiva (39) mentre scendono a 319 i ricoverati nei reparti ordinari (-1).

Sette i decessi, per un totale di 33.869 morti da inizio pandemia.

Nella provincia di Milano i nuovi casi sono 215, di cui 82 a Milano città. Sono 44 i nuovi positivi a Bergamo, 40 a Como, 37 a Cremona, 18 a Lecco, 16 a Lodi, 33 a Mantova, 48 a Monza e Brianza, 31 a Pavia, 12 a Sondrio e 48 a Varese.