Covid, zona bianca vicina: incidenza a 27. Entro fine mese cambio data per la seconda dose

Un decesso registrato a Sirmione e 46 nuovi casi in 24 ore. La zona bianca è sempre più vicina e i dati di Ats confermano che la pandemia ha perso forza su tutti i fronti. Si registra anche il calo drastico degli isolamenti arrivati ad essere 1.095 con 92.376 guariti in Ats Brescia più gli 8.313 camuni. Il tutto mentre l’incidenza in provincia è scesa a 27 casi ogni 100 mila abitanti. Si conferma anche la riduzione del numero di ricoveri di positivi Covid agli Spedali Civili dove ad oggi sono 54 i pazienti ricoverati, di cui 5 in terapia intensiva. Al Pronto Soccorso sono stati 3 gli accessi nelle ultime 24 ore con un incremento di pazienti non Covid (155 pazienti). Nelle ultime 24 ore in Lombardia si sono registrati 417 casi di Covid-19, di cui 38 debolmente positivi, e 6 morti. In totale dall'inizio dell'epidemia in regione i decessi sono 33.643.

I tamponi processati sono 35.272 (di cui 17.997 molecolari e 17.275 antigenici), con un indice di positività dell'1,1%. Sono 160 i nuovi positivi in provincia di Milano, di cui 59 a Milano città. A Bergamo sono 21, a Como 25, a Cremona 12, Lecco 6, a Lodi 6, a Mantova 11, a Monza e Brianza 38, Pavia 19, a Sondrio 9 e a Varese 45. «Se le cose vanno in questo modo dal 14 giugno la Lombardia sarà zona bianca - ha detto Attilio Fontana -. Abbiamo un tasso di incidenza che è a 31 su 100mila abitanti». Intanto, Regione comunica che la possibilità di effettuare cambi data per la seconda dose di vaccino, nel range individuato dalle varie tipologie, al momento consentita – tramite call center – solo per la categoria insegnanti impegnata in sessioni d’esame di Stato e scrutini, sarà estesa entro fine mese a tutti i cittadini. •.