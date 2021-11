Crollo terapie intensive: 2 ricoverati

Nessuna frenata nè inversione di tendenza: la pandemia a Brescia prosegue con costanza a segnare nuovi positivi (57 in 24 ore) anche se il numero degli isolati di ottobre sono un quarto di quelli di un anno fa quando ristretti in domicilio erano 3025 (725 oggi). Numeri che rimangono invariati anche sul fronte dei ricoveri dove agli Spedali Civili sono seguiti 46 pazienti, due sul Garda e uno alla Poliambulanza. Crollano invece i ricoveri in terapia intensiva che sono scesi a due dai 6 di inizio ottobre. L’incidenza invece torna a 29,5 ogni 100 mila abitanti, con una media giornaliera di positivi che negli ultimi 7 giorni è salita a 53. Sono 474 i nuovi casi in Lombardia nelle ultime 24 ore, a fronte di 86.580 tamponi effettuati, con il tasso di positività stabile allo 0,5%. Scende di -8 unità il numero di persone ricoverate nei reparti ordinari, per un totale di 294 persone, mentre c'è un nuovo ingresso in terapia intensiva per un totale di 45 persone ricoverate. (...)

