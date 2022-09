Da Bordonali a Casasco, i sei eletti nel Bresciano sono di centrodestra

Domenica 25 settembre 2022 alle 23 si sono chiusi i seggi con la vittoria del centrodestra alle elezioni politiche del 2022 in Italia.

Per quanto riguarda l'affluenza si registra in Italia il dato più basso di sempre: 63,91%, quasi una decina di punti in meno della precedente tornata. A Milano città affluenza in discesa di quasi 5 punti, percentuali calate in tutte le province ma il dato più alto è quello della provincia di Brescia che registra una notevole partecipazione al 73,43%.

Vediamo ora ome le percentuali di voto sono state rispettate in ambito locale e quali sono i rappresentanti di Camera e Senato che sono stati scelti dai cittadini.

Camera, i nomi degli eletti nel Bresciano con l'uninominale

Ecco i nomi dei sei candidati eletti nelle varie circoscrizioni elettorali in cui è stato suddiviso il territorio bresciano con l'uninominale.

Tutti i candidati che sono stati confermati o che diventeranno per la prima volta deputati e senatori della Repubblica italiana sono di centrodestra.

Le percentuali si riferiscono a quanto ottenuto dalla lista che ha sostenuto il candidato e non ai singoli partiti.

A Montecitorio Simona Bordonali è risultata eletta nel collegio Lombardia 3-U03 con il 61,84%. Maurizio Casasco nel collegio Lombardia 3-U04 ha ottenuto il 48,89%,

Giangiacomo Calovini è stato eletto nel collegio elettorale Lombardia 4-U05 con il 60,44%. La quarta candidata scelta come deputata è Silvana Andreina Comaroli con il 55,88%, nel collegio Lombardia 4-U03.

Senato, i nomi degli eletti nel Bresciano con l'uninominale

A Palazzo Madama risultato eletti Stefano Borghesi nel collegio Lombardia U08 con 54,66% e Giuliomaria Terzi di Sant'Agata nel collegio Lombardia U09 con il 59,84%. Per quest'ultimo collegio - uninominale Lombardia U09 Treviglio - alle 9 di lunedì 26 settembre mancano i dati di due sezioni per cui la scritta "eletto" in verde non è ancora apparsa accanto al nome di Terzi, pur essendo ormai scontata da un punto di vista numerico.