Da Brescia a Mosca: si viaggia verso est per farsi vaccinare

Prima erano i viaggi di «piacere» a spingere decine di bresciani a est. Oggi, con la pandemia in corso e la paura dei contagi, i viaggi sono diventati di «salute». Sì, perché sono sempre di più i turisti bresciani che vanno a caccia del vaccino russo perché magari lo preferiscono ad alcuni disponibili in Italia o semplicemente per essere immuni prima che si aprano le vaccinazioni massive. Lo ha confermato senza mezze parole e in colloquio con Adnkronos/ Labitalia Pietro Di Febo, direttore dell'Eurasian Travel. Il direttore dell’agenzia romagnola ha studiato l'offerta di pacchetti per andarsi a vaccinare in Russia. «La maggior parte delle persone - ha spiegato all’agenzia - che si sono rivolte a noi sono coppie e persone singole, principalmente nella zona del Nord Italia e per il 60-70% le richieste arrivano dalle province di Bergamo e Brescia, a seguire Sardegna e Campania. Non mancano però anche gruppi di amici di 3-4 persone». Insomma, si viaggia non più per piacere ma soprattutto per trovare i vaccini. «Vista la forte richiesta di partire per la Russia a fini vaccinali, abbiamo cominciato a chiedere informazioni ai nostri partner in Russia se questa cosa fosse possibile dal punto di vista sia tecnico che delle regole - ha spiegato il direttore dell’Eurasian -. In questo momento, infatti, per motivi di turismo tra i due Paesi non si può viaggiare; i visti turistici sono sospesi sia da parte delle autorità italiane in Russia, sia da parte delle autorità russe in Italia. Abbiamo anche verificato se fosse possibile per noi proporre questo tipo di pacchetti ai nostri clienti e con i nostri legali lo abbiamo completamente superato perché, fino a prova contraria, ognuno è libero di curarsi dove meglio crede». Non solo. All'Adnkronos/- Labitalia Pietro Di Febo illustrando l'offerta ha voluto precisare costi e organizzazione. Il pacchetto totale, si aggirerebbe intorno ai tremila euro, compresi visti e eventuali «imprevisti». «A noi - ha rimarcato - ci preme molto di più l'aspetto relativo alle restrizioni di viaggio perché come tour operator dobbiamo rispettare tutte le normative previste. per questo siamo assicurati, abbiamo le licenze, però non possiamo spostare persone di due Paesi che non lo permettono. Di fatto noi siamo pronti, ci stiamo confrontando con le autorità consolari dei due paesi per sapere come muoversi in maniera corretta, rispettando le regole di ingresso, i visti, le quarantene e poi siamo davvero pronti perché, ripeto, abbiamo tante richieste».