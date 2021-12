«Da lunedì al via le prenotazioni della terza dose per i 16 e 17enni in Lombardia». Lo annuncia la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti. I soggetti che ne hanno diritto possono prenotare l’appuntamento attraverso le solite modalità: sul portale di Regione Lombardia, agli sportelli Postamat con tessera sanitaria, rivolgendosi al postino munito di palmare o chiamando dalle 8 alle 20 il numero 800.894.545.