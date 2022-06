Da Rezzato a Desenzano: avanza il cantiere dell'alta velocità

Il colpo d'occhio non è da poco: si parte da Rezzato, costeggiando ancora la Tangenziale Sud, poi si prosegue senza sosta fino al lago di Garda e oltre. Insomma è tutto un cantiere: è la nuova linea ad alta velocità (e alta capacità) Brescia Est-Verona, che sempre più prende forma anche sulla sponda bresciana del tracciato, che ricordiamo si sviluppa per quasi 48 km di cui 30 in affiancamento all'autostrada, dai confini di Brescia – nota dolente, al di là dell'opera: ancora si aspetta il progetto per l'uscita dalla città – fino alle porte di Verona, obiettivo dichiarato la messa in esercizio entro il 2026. Ma è proprio sul Garda (e nelle sue vicinanze) che i cantieri si fanno vedere, eccome: lo scorso weekend (autostrada chiusa tra Brescia Est e Desenzano) è stato abbattuto il cavalcavia di Campagna di Lonato, che verrà ricostruito ex novo e riaperto al transito entro la fine dell'anno, in sezione mista in acciaio e calcestruzzo, per una lunghezza complessiva di 160 metri. Proseguono (inevitabili) i disagi per i residenti, alle prese con una viabilità alternativa all'interno della popolosa frazione, ma anche verso il paese: dai primi di maggio il cavalcavia di Campagna (che ora non c'è più) è stato chiuso al traffico, deviato su via Campagna Franceschini e poi sulla Sp668, in via Filatoio, a due passi dal centro di Lonato. Impossibile agire diversamente: la demolizione dell'attuale cavalcavia è propedeutica alla realizzazione della galleria artificiale alla galleria naturale «Lonato», un «sistema» che complessivamente arriverà a sfiorare gli 8 km di lunghezza (per oltre 200 milioni di euro: è la singola opera più costosa, e complicata, dell'intera tratta).

Il sistema «Galleria Lonato», fa sapere Cepav due, comprende le trincee di approccio e uscita, cui seguono le due gallerie artificiali (che sbucano a Lonato e Desenzano) e le singole canne dalla galleria naturale. Quest'ultima, a doppia canna e a singolo binario con una lunghezza complessiva di circa 4.800 metri, è la più lunga del tracciato: la talpa «Martina» (una Tunnel boring machine di fabbricazione cinese, da 1.800 tonnellate) ad oggi ha scavato i due terzi del percorso della prima canna, completando anche il primo sotto-attraversamento dell'autostrada A4. Tutto in una notte: nel fine settimana è stata posata anche la campata centrale del nuovo cavalcavia di via Stazione, in territorio di Calcinato, la principale arteria di collegamento tra il capoluogo e Ponte San Marco. Lungo l'elenco di ponti e viadotti sotto i ferri: ancora a Calcinato in via Rovadino e via Moncalvo, a Lonato (oltre che a Campagna) anche in via Faccendina, alle Grezze, a Montonale e in via Ronchedone tra Desenzano e San Martino, e via così verso Peschiera, Castelnuovo e Sona. Nota curiosa: dopo il difficoltoso spostamento dell'ormai celebre santella di Toussaint de la Motte, il generale austriaco che giaceva a San Martino da oltre un secolo e mezzo, proseguono i lavori di rimessa a punto del santuario, concordati con la Soprintendenza; da pochi giorni è stata riposizionata anche la targa originale, sull'ingresso, voluta dal Lions Club Desenzano Lago nel 1989. La linea effettiva della Brescia-Verona si staglia per 45,4 km, a cui si aggiungono 2,2 km di interconnessioni (totale quasi 48): lungo il percorso 10,2 km di gallerie artificiali, 6,6 km di gallerie naturali, 23,4 km in rilevato e altri 6,5 km in trincea. La Tav “nostrana” attraverserà due regioni (Veneto e Lombardia), tre province (Brescia, Mantova e Verona) e 11 Comuni (Mazzano, Calcinato, Lonato, Desenzano, Pozzolengo, Ponti sul Mincio, Peschiera, Castelnuovo, Sona, Sommacampagna e Verona). •. © RIPRODUZIONE RISERVATA