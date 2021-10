•• La sintesi, in quanto ad allarme sociale per la provincia di Brescia, è veramente da brividi. Sensazioni che si riferiscono alle parole contenute nella nota diffusa dalla Procura, sui cinque fermi eseguiti a Flero, Vibo Valentia, Flero, Nuvolera, Reggio Calabria. Il coordinamento è della Direzione Nazionale Antimafia: l’indagine, viene riportato, ha consentito «di evidenziare l’elevata caratura criminale di taluni dei soggetti coinvolti, pienamente e da tempo inseriti nel contesto economico di Brescia, i quali, mantenendo uno stretto legame con il rilevante contesto associativo di origine, partendo da questa provincia, hanno pianificato un attentato derivante da antiche faide». C’è di tutto, c’è tanto di quanto la Direzione Distrettuale Antimafia di Brescia sta approfondendo da tempo, con particolare riguardo all’inserimento nel contesto economico bresciano di soggetti di elevata caratura criminale. In questo caso le indagini sono coordinate dal pm Teodoro Catananti della Dda bresciana. Ma secondo il procuratore capo Francesco Prete è stato anche possibile «raccogliere univoci e concordanti indizi di colpevolezza nei confronti dei destinatari del citato fermo in relazione al reato di detenzione e porto in luogo pubblico di armi comuni e da guerra, finalizzato alla realizzazione di un progetto omicidiario rispetto al quale i predetti sono stati individuati, a vario titolo, quali mandanti ed esecutori materiali; accertare il contesto associativo nel quale è stato maturato il predetto progetto omicidiario, ordito da una famiglia ‘ndranghetistica con base nella provincia di Reggio Calabria, in danno di un soggetto pregiudicato, di origine calabrese, residente in un’altra provincia del Nord Italia, in passato legato a quella stessa compagine criminale». Una storia di omicidi, che arriva dunque fino alla provincia di Brescia. E qui si trova la genesi di questa operazione che ha condotto ai fermi, ieri mattina, nelle province di Brescia, Reggio Calabria e ViboValentia, da parte di militari dei Comandi Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Brescia, unitamente a personale del Ros dei Carabinieri e del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza, e con il supporto dei rispettivi Comandi competenti per territorio. I fermati «sono ritenuti responsabili di, in concorso tra loro, a vario titolo, avere detenuto e portato in luogo pubblico armi comuni e da guerra (pistole e bombe a mano) con la finalità di «realizzare un progetto omicidiario, maturato in un contesto di criminalità organizzata, con l’aggravante di avere agevolato l’attività di una famiglia ‘ndranghetistica». In provincia di Brescia i comuni interessati dalle misure precautelari sono il capoluogo, Nuvolera e Flero. Da Brescia era prevista la partenza del commando di calabresi per l’azione omicidiaria, intenzione dalla quale poi aveva desistito, e per la quale venne incaricato un pluripregiudicato bresciano di Flero. In città viene fermato un calabrese: lavorava in un laboratorio di pasticceria. Calabrese è anche il terzo coinvolto residente nel Bresciano, occupato nel settore dell’edilizia. Tutto ciò era partito, a livello investigativo, nel maggio del 2020, a seguito del rinvenimento e sequestro di 42 tonnellate di tabacco, di provenienza estera, del valore di circa otto milioni di euro e di macchinari per la lavorazione del tabacco e il confezionamento di pacchetti di sigarette, operato dal Gruppo Guardia di Finanza di Brescia e dalla Compagnia Carabinieri di Verolanuova. Poi, anche un arresto per usura, il rinvenimento di una bomba a mano, il sequestro di 57 tonnellate di tabacco lavorato estero e l’arresto dei responsabili che stavano trasportando anche armi, un altro arresto per i medesimi reati in Slovenia. Tutti elementi pesanti. Ora i fermati sono attesi dall’interrogatorio di convalida. •. © RIPRODUZIONE RISERVATA