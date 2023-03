Decolla la giunta Fontana bis, il presidente: «Grande entusiasmo e grandi idee»

Mentre mercoledì 15 marzo sarà il giorno dell’insediamento del nuovo Consiglio regionale, la giornata di lunedì ha visto riunirsi per la prima volta la Giunta del secondo mandato di Attilio Fontana. È stato indicato il segretario generale, Antonello Turturiello, riconfermato nel ruolo, e si sono mossi i primi passi per determinare le segreterie degli assessori. «Ho accolto con piacere la richiesta di approfondimenti e l'entusiasmo con il quale tutti i componenti della nuova Giunta hanno approcciato l'inizio formale dei nostri lavori - ha dichiarato il governatore Attilio Fontana -. Da parte di tutti è emersa una grande voglia di fare e di proporre nuove idee».

“Sono stati condivisi alcuni tratti salienti del Programma che dovrà essere innanzitutto sostenibile. Da qui il cambiamento di denominazione: da PRS a PRS-S, seguendo le tre declinazioni di sostenibilità ambientale, economica e sociale” ha poi spiegato il presidente Fontana.

L'intervista al presidente Attilio Fontana

I tre assessori bresciani, tutti alla prima esperienza al Pirellone

Giorgio Maione, Simona Tironi e Barbara Mazzali si sono affacciati alla nuova avventura con voglia di fare: «Come in tutti gli esordi c’è stata un po’ di emozione. La prima Giunta si è caratterizzata per la coesione e per la voglia di conoscersi. Inoltre il presidente ha mostrato la propria autorevolezza ed ha le idee chiare - ha affermato Giorgio Maione, assessore all’ambiente -. Ho già avviato i primi incontri con la struttura, mi sono già stati consegnati i dossier: voglio studiare e approfondire. Nel piano regionale strategico c’è grande attenzione ai temi della sostenibilità».

Simona Tironi, assessore all’ambiente, è stata «promossa» dai banchi del consiglio a quelli della Giunta: «Sono felicissima, è una grande emozione. Abbiamo affrontato provvedimenti molto tecnici, ma è stato il vero inizio, da adesso ognuno porterà avanti le politiche attive del proprio assessorato. È un giorno straordinario. Finora ho dato il mio contributo da consigliere, invece da assessore ho responsabilità e libertà d’azione differenti. Insomma, un bel battesimo».

Anche l'esponente bresciano di Fratelli d’Italia in Giunta, Barbara Mazzali, si dice soddisfatta: «Il centrodestra si è dimostrato allineato e compatto. Nel settore turistico il lavoro è ben avviato: quest’anno c’è l’appuntamento di Brescia Capitale della Cultura, oltre che tutto il lavoro per le Olimpiadi di Milano-Cortina. Gli strumenti per concretizzare le linee di programmazione sono innumerevoli. Adesso dovremo compiere delle scelte in base alle risorse che avremo a disposizione per costruire il brand Lombardia».

La riunione del primo Consiglio regionale

Mercoledì sarà il giorno del primo consiglio; Vittorio Feltri, eletto con Fratelli d’Italia, ha rinunciato a presiedere la prima seduta del consiglio regionale. Solitamente spetta al consigliere più anziano ma questa volta c’è stato un fuori programma. La motivazione? «Perché mi infastidisce presiedere l'aula solo per il fatto che sono il più vecchio della compagnia». Dunque sarà il secondo eletto più anziano dell’assise a presiedere l’aula, il governatore stesso, Attilio Fontana che aprirà i lavori sulla dodicesima legislatura. Invece i consiglieri segretari della prima seduta saranno i due membri più giovani: il ventitreenne Michele Schiavi di Fratelli d’Italia e il ventiseienne Paolo Romano del Partito Democratico.•.