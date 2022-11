Del Bono si candida consigliere alle Regionali: "Brescia nel cuore"

In un post su Facebook ha confermato l'intenzione di correre per il Consiglio. Poi ha precisato: "La decisione maturerà nell'ambito di un confronto con il partito". Brescia potrebbe restare senza sindaco per oltre un mese.

Emilio Del Bono è il primo candidato ufficiale del Pd al Consiglio regionale. Il sindaco di Brescia, che terminerà il suo mandato a inizio del prossimo giugno, ha confermato la sua intenzione di correre per il Pirellone nelle liste del Pd, magari in ticket con il suo ex assessore all’Ecologia, Miriam Cominelli, subentrata in aula come prima dei non eletti al dimissionario Gian Antonio Girelli. Del Bono ha messo nero su bianco la sua candidatura annunciandola in una risposta data a un post di Facebook.

La domanda sul suo futuro da parte di una cittadina: «Che bella Brescia e bello che lei la ami. Mi spiace per la Sua mancata candidatura alla regione. Finito questa lunga e spero per lei bella avventura cosa farà?».

E il sindaco, senza remore, ha risposto spoilerando la sua candidatura: «Mi candiderò in consiglio regionale per il Pd (non come presidente). Credo che potrò continuare a tutelare il mio territorio in sede regionale. E la nostra Provincia ha bisogno di essere più considerata a Milano».

La precisazione: mi confronterò con il partito

Questa mattina, in un ulteriore post sulla sua pagina Facebook, il primo cittadino ha precisato: «E' vero che sto valutando l'opportunità di offrire al Pd la disponibilità a candidarmi, ma la valutazione non potrà che maturare all'interno di un confronto con la mia comunità politica, ovvero il mio Partito. Nulla è deciso. Ci confronteremo e decideremo ciò che sarà più efficace per la nostra bellissima Provincia».

Le date "buone" dal 5 al 12 febbraio

Del Bono è pronto a scendere in campo ma dopo la sua eventuale elezione in Regione dovrà lasciare senza sindaco Brescia per almeno un mese. In Lombardia, infatti, sembra quasi certo il voto anticipato, prediligendo febbraio.

Le date «buone» andrebbero dal 5 febbraio al 12 febbraio anche se manca ancora però l’ufficialità. L’ipotesi di voto anticipato ha creato dissapori soprattutto a causa della proposta di modifica della legge elettorale che vorrebbe l’attribuzione al governatore ancora in carica, Attilio Fontana, del potere di decisione della data del voto delle elezioni regionali lombarde, che fino a questo momento competeva al prefetto. Niente di nuovo se pensiamo che a questo «cambio di rotta» si è arrivati già in quasi tutte le regioni italiane.

Oggi l'approvazione in Consiglio regionale

L’approvazione in Consiglio Regionale è prevista per oggi, dopo lo slittamento causato dall’ostruzionismo della minoranza che teme non venga lasciata la giusta tempistica di campagna elettorale. In ogni caso va precisato che, qualora passasse la proposta di modifica, il potere del governatore verrebbe meno di fronte ad un eventuale decreto del ministero dell’Interno.

La calendarizzazione delle urne dovrà avvenire in un arco temporale non superiore ai 30 giorni antecedenti la scadenza naturale della legislatura e non oltre 60 giorni dopo la stessa, quindi da intendersi tra il 4 febbraio e il 6 maggio 2023. Il centrodestra punterebbe comunque all’accorpamento con il Lazio, come già avvenuto nel 2018, con una data compresa tra la metà e la fine di febbraio. E in questa eventualità, con l’elezione a consigliere e il periodo «finestra», Del Bono lascerebbe la Loggia scoperta per almeno un mese.•.