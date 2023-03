Del Bono e le dimissioni: in Consiglio comunale la polemica si fa incandescente

Sarà difficile tenere fuori dal consiglio comunale la campagna elettorale d’ora in poi. Già ieri ha fatto irruzione, lasciando poco spazio al ragionamento. Tutto è finalizzato a dipingere al peggio l’avversario del 14 e 15 maggio: questa ormai è la logica. A maggior ragione se c’è di mezzo un tema come la decadenza del sindaco da... sindaco: Del Bono è stato eletto consigliere regionale e le due cariche sono incompatibili. Tecnicamente, Del Bono poteva o dimettersi o lasciare che si attivasse la procedura di decadenza. Quella che era ieri all’ordine del giorno del Consiglio comunale di Brescia. Il perchè, è evidente: Del Bono non si è dimesso ma ha lasciato che la procedura facesse il suo corso altrimenti il consiglio comunale sarebbe stato sciolto e la amministrazione sarebbe andata in mano ad un commissario esterno.

Invece così, sarà, per un mese circa, Laura Castelletti a farne le veci

Il problema però è che Castelletti è anche candidata per il centrosinistra a succedere a Del Bono. Così l’opposizione di centrodestra non ha lasciato che la delibera di avvio della procedura di decadenza restasse un tecnicismo è basta, ma ha fatto del tecnicismo un’occasione politica per sottolineare che quella non era una strada obbligata.

Le opposizioni all'attacco

Come ha detto Paola Vilardi di Forza Italia, Del Bono avrebbe potuto benissimo dimettersi, se non lo ha fatto è perchè espressamente voleva avvantaggiare Castelletti, regalandole una grande visibilità nelle settimane immediatamente precedenti le elezioni comunali, «con la copertura istituzionale».

Per il centrodestra questa è una furbata, «mettere Castelletti in una posizione propagantisticamente favorevole con i soldi del contribuente bresciano». Un indebito vantaggio, insomma.

La replica della maggioranza

Stupiti che Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia si stupiscano sono i consiglieri comunali di maggioranza. Che non ci trovano nulla di strano nella scelta di Del Bono, semmai di normale. «Anche Attilio Fontana ha fatto campagna elettorale per la Regione da presidente in carica», ricorda Donatella Albini di Sinistra Brescia. E Fabrizio Benzoni, che qualche minuto prima aveva costituito con Giuseppe Ungari il nuovo gruppo consiliare di Azione: «È tutto assolutamente legale. Che discussione è? Preferivate un commissario con poteri limitati?».

Anche Andrea Curcio del Pd ha elencato tutti i casi in cui in campo c’è stato un uscente: «Nulla di cui scandalizzarsi». E ha aggiunto: «Se il centrodestra teme un mese di Castelletti sindaco, allora è il caso che si preoccupi». Gorruso, pure Pd, butta lì il precedente di Paroli, per anni deputato e insieme sindaco, fino a che non si è dimesso. Il concetto del centrosinistra è: perchè mai lasciare la città ad un commissario che della città non sa nulla, e in più fare un favore all’opposizione in chiave elettorale?

Bordonali (Lega): "Il caso Fontana non è paragonabile"

Per Simona Bordonali della Lega è un po’ diverso: «È normale sì che Fontana, in quando candidato, abbia fatto la campagna elettorale da uscente. Nel caso di Del Bono invece ha l’alternativa di dimettersi e non lo fa per regalare il mese e più di celebrità a chi, secondo lui, dovrebbe succedergli: la sua vice Castelletti». E aggiunge. «Mi preoccuperei se fossi il centrosinistra, che ha cancellato Fontana dalle foto ufficiali della Capitale italiana della cultura perchè era l’avversario del pd Majorino per la presidenza della Lombardia». «Del Bono di dimetta subito», sintetizza la deputata della Lega. •.