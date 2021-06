Brescia, dieci giorni senza morti. E per 16.000 under 30 già due dosi di anti-Covid

Dieci giorni senza vittime e 17 nuovi casi positivi in 24 ore. La svolta della pandemia nel Bresciano è sempre più concreta e i dati sono in continua discesa con la percentuale di incidenza che è arrivata a 10 ogni 100 mila abitanti. Gli isolamenti domiciliari sono invece scesi sotto quota 400 (395) con 93.705 guariti in Ats Brescia a cui si sommano gli 8.380 della Valcamonica. Sono 33.328 invece i tamponi eseguiti in Lombardia e 134 i casi positivi a Covid rilevati, un tasso di positività pari allo 0,4%; in linea con i giorni precedenti, in tutta la regione continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive che sono 53 (-2) e nei reparti: 298 (-23). Due i decessi per un totale di 33.767 da inizio pandemia. Mentre i dati migliorano dunque costantemente, si conferma però anche come la campagna vaccinale rischi un rallentamento. (...)

